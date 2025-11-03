مصادرة 50 عربة كارو ورفع 200 طن مخلفات في شبرا الخيمة (صور)

حلم لم يكتمل.. مصرع شاب من الشرقية في حادث سير بإيطاليا (صور)

مع اقترابها من الحسم بالتنازل.. ما مصير المتهمين بقضية "مسن السويس"؟ (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة في شوارع شبرا الخيمة، أسفرت عن مصادرة 50 عربة كارو وما يقرب من 200 طن من المخلفات، وذلك بهدف استعادة المظهر الحضاري للمدينة والقضاء على الظواهر العشوائية.

قالت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، إن الحملة استهدفت مواجهة الآثار السلبية لعربات الكارو التي تسببت في عرقلة المرور وتشويه المظهر العام وانتشار القمامة في أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

وأكدت المحافظة أن الحملة تأتي ضمن سلسلة إجراءات مستمرة لتعزيز منظومة النظافة، ورفع الإشغالات، وتحقيق رضا المواطنين، مشددة على استمرار الحملات الميدانية لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

شارك في الحملة اللواء محمد السعيد، نائب مدير الأمن، واللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق، والدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس حي غرب، والعميد محمود فيصل، مدير شرطة المرافق.