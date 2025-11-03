"لن أغادر".. ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة؟ (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت قرية تلبنت أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مشهدًا مؤلمًا هزّ قلوب الأهالي، بعد وفاة الحاجة ابتسام أحمد الكفراوي (55 عامًا) إثر صدمة فقدان ابنتها رقية إبراهيم طه (38 عامًا)، التي توفيت قبل ساعات قليلة داخل مستشفى الباجور التخصصي.

وبحسب روايات الجيران لموقع "مصراوي"، فقد دخلت الأم العناية المركزة بالمستشفى للاطمئنان على ابنتها رقية، التي كانت تعاني من مرض ذهني وحركي وتحتاج لجهاز تنفس صناعي. وما إن وصلت إلى سرير ابنتها حتى فوجئت بأنها فارقت الحياة.

وقالت إحدى الجارات: "الأم لم تستطع السيطرة على نفسها من الصدمة، وظلت تصرخ وتبكي بلا توقف، ثم انهار جسدها فجأة فوق ابنتها.. سبحان من لا يُسأل عما يفعل، الأم خرجت من الدنيا في نفس اللحظة تقريبًا".

وانتشر الخبر سريعًا بين أهالي القرية، فعمّ الحزن المنازل والشوارع، وانهمر الأهل بالبكاء في مشهد جسد أعمق معاني الألم بين أم وابنتها، اللتين لم تفترقا في الحياة ولا في الموت.

وأُقيمت صلاة الجنازة عليهما عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين بمسجد الأربعين بالقرية، في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من الأهالي، وتم دفنهما معًا في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والدعاء لهما بالرحمة.