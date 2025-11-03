إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الأوسطي بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الأوسطي بدائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا بوقوع الحادث قرب كوبري بنجا، وعلى الفور انتقل ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن الحادث نتج عن انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة كل من: "أحمد. م" 55 عامًا، "أمنية. أ" 23 عامًا، "علياء. أ" 21 عامًا، وجميعهم يقيمون بقرية نزلة عمارة، مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.