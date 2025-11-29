خنقها بسبب كثرة الخلافات.. حبس المتهم بقتل زوجته في المنيا 4 أيام

المنيا- جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، بحبس الزوج المتهم بقتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد العثور عليها داخل منزلها وبها آثار خنق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ملوي، نجحت أمس الجمعة، في كشف ملابساتها، وتبين أن المتهم بارتكاب الجريمة "م.أ" زوج المجني عليها، بسبب خلافات متكررة بينهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بالعثور على "د. ي" 19 عامًا، ربة منزل، ملقاة على الأرض داخل منزلها وعليها آثار خنق، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم بارتكاب الواقعة "زوجها"، والتحفظ عليه بمركز الشرطة تمهيداً لعرضه على النيابة .

