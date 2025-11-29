إعلان

مقتل شاب وإصابة آخر بطلق ناري في مشاجرة مع تجار مخدرات بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

06:18 م 29/11/2025

المجني-عليه

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في منطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وذلك إثر مشاجرة نشبت بين المجني عليه واثنين من مروجي المواد المخدرة، بعد رفضه السماح لهما ببيع المواد المخدرة بالقرب من مسكنه.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بالمنطقة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة شاب يُدعى أحمد علي حاصل على بكالوريوس تجارة، نتيجة إصابته بطلق خرطوش في البطن، بينما أصيب شاب آخر بطلق في العين أثناء مروره مصادفة وقت الاشتباك.


وكشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وبين عاطل يُدعى محمد سعيد وشهرته "دش"، على خلفية قيام الأخير ببيع المواد المخدرة قرب منزل المجني عليه.


وبعد فض المشادة، عاد المتهم بصحبة صديقه مستقلين دراجة نارية، وأطلق المتهم عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش أصاب المجني عليه وأودى بحياته، كما أصاب المار الآخر الذي نُقل إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.


وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقتل شاب إصابة آخر طلق ناري مشاجرة شبرا الخيمة

