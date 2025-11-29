بالصور- ضبط لحوم فاسدة وتحرير 6 محاضر مخالفة فى حملة لبيطري أسوان

"من حلم الزواج إلى الكفن".. مأساة شاب من الفيوم في حادث تصادم بجدة

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تعليماته للمسؤولين في مختلف الجهات التنفيذية بتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة إلى ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، مكلفًا باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها.

ومن جانبه، قال الدكتور جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري، إنه تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، جرى المرور وتكثيف الحملات على محال الجزارة وبيع اللحوم البلدية، وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك، والمطاعم، ومحال الفسيخ والملوحة داخل نطاق المراكز والمدن.

وأشار إلى أنه تم تنظيم حملات تفتيشية بالاشتراك مع الجهات المختصة، وأسفرت جهودها عن ضبط 186 كجم من اللحوم الفاسدة المتنوعة، شملت: 80 كجم لحم بقري، و65 كجم لحوم ضاني، و15 كجم لحوم بتلو، و21 كجم مصنعات لحوم، و5 كجم أسماك. وكانت المخالفات عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والغش التجاري.

وتم تحرير 6 محاضر مخالفة بقسم شرطة أسوان أول، مع التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.