حبس وغرامة.. تفاصيل الحكم على "ابنة مبارك" المزعومة بتهمة سب رجل أعمال

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، على "مروة. ي" المعروفة بـ"ابنة مبارك" المزعومة، في واقعة سب وقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسين أحمد علي، والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وبحضور سكرتير المحكمة مصطفى يسرى.

- ألفاظ خادشة للشرف على تيك توك

أكدت التحقيقات أن المتهمة، صاحبة حساب "ابنة مبارك" على موقع "تيك توك"، قذفت المجني عليه "أ. و" رجل أعمال، بألفاظ وعبارات لو صحت لوجب عقابه، كما نشرت عبارات خادشة للشرف والسب والقذف.

ووفقًا للقضية رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، انتهكت المتهمة حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بنشر ما من شأنه المساس به، وتعمد إزعاجه ومضايقته، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

وبالعرض على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال، قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها السابق.

- حكم سابق بالحبس سنتين

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية قد أيدت حكم حبس المتهمة "مروة. ي" المزعومة بـ"ابنة مبارك" سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف الفنانة وفاء عامر، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.

