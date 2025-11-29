بالصورـ ضبط كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة المغشوشة بصدفا في أسيوط

أسيوط تحصن أكثر من 112 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية المغشوشة خلال حملة رقابية موسعة استهدفت محلات بيع وتداول المبيدات بمركز صدفا.

أتى ذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المزارعين من المنتجات غير المطابقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط المخالفين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، شكلت لجنة مشتركة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالإدارة العامة للمكافحة، تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين علي، مدير عام المكافحة، وبالتنسيق مع إدارة تموين صدفا.

وانطلقت اللجنة في جولة تفتيشية شملت عددًا من محلات الاتجار في المبيدات، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المبيدات المغشوشة، تضمنت مبيدات محظورة وغير صالحة للتداول، وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، شملت مبيدات حشرية ومبيدات حشائش.

وضمت اللجنة كلًا من: الدكتور أحمد مسعود محمد، رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالمديرية، والمهندس محمد إبراهيم علي، مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس عماد عبد الهادي خلف، مفتش تموين بالإدارة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان وصول منتجات آمنة للمزارعين وحماية السوق المحلي.