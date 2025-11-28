محافظ الإسماعيلية: صرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة مُنقذ الفتيات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجّه اللواء طيار أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بصرف إعانة عاجلة، قدرها ٥٠ ألف جنيه، لأسرة المواطن حسن أحمد حسن محمد، (حسن الجزار) الذي لقي مصرعه أثناء إنقاذه عددًا من الفتيات بعد سقوط حافلتهن في أحد المصارف علي حدود محافظة الإسماعيلية، تقديرًا لشجاعته ودوره الإنساني البطولي.

كما وجّه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لأسرة المتوفى وبناته إلى جانب متابعة احتياجات الأسرة بشكل مستمر من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، وكذلك وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمتابعة بناته الأربع والاطمئنان على انتظامهن الدراسي، وتقديم كل سبل الدعم لهن، عقب انتهاء الاسرة من إجراءات الدفن والعزاء بموطنه بمحافظة المنوفية.

وأكد المحافظ، أن ما قام به المتوفى يُعد نموذجًا مشرفًا للتضحية والفداء، وأن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم أسرته وتوفير حياة كريمة لأطفاله.