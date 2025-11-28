صحة الدقهلية تعلن نجاح أول منظار صدر حديث في مستشفى ميت غمر

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، نجاح مستشفى ميت غمر العام في إجراء أول حالة منظار صدر باستخدام جهاز حديث.

وقال الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي أن الحدث يُعد نقلة نوعية في التعامل مع أمراض الصدر والرئة، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس التزام المستشفى بتقديم خدمة طبية دقيقة ومتقدمة للمرضى، خصوصًا في الحالات التي تستدعي تدخلات تشخيصية فائقة التخصص.

وأضاف أن المستشفى استقبلت مريض يبلغ من العمر ستة وخمسين عامًا من مركز السنبلاوين، كان يعاني من عتامات وبؤر رئوية مزدوجة لم تستجب للعلاج الدوائي، وتعددت الفحوصات التي أُجريت له دون الوصول إلى تشخيص واضح.

وبعد تحويله إلى مستشفى ميت غمر العام، تم اتخاذ قرار بإجراء منظار صدري تشخيصي باستخدام الجهاز الحديث المتوافر بالمستشفى، بهدف الوصول إلى تشخيص دقيق يمكن من خلاله البدء في خطة علاجية سليمة.

وأوضحت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، أن المنظار الجديد أتاح إمكانية أوسع في فحص القنوات الهوائية بدقة عالية، وهو ما مكّن الفريق الطبي من تنفيذ المنظار والغسيل الرئوي وأخذ العينات لإجراء تحاليل أنسجة وأورام، إضافة إلى مزارع بكتيرية، وذلك في خطوة متقدمة نحو تحديد سبب المشكلة الصحية التي يعاني منها المريض. وقد تمت الإجراءات كافة دون تسجيل أي مضاعفات، ليخرج المريض في نفس اليوم، مع استكمال رحلة التشخيص بانتظار نتائج التحاليل المخبرية.

وأُجريت العملية على يد الدكتور عادل محمود زين، أخصائي الأمراض الصدرية، وعاونه طاقم التمريض المكون من أسماء محمد وحنان علي، في تعاون يعكس روح العمل التي تشهدها المستشفى خلال الفترة الأخيرة في ظل دعم الإدارة واهتمامها بتمكين الفرق الطبية.

من جانبه وجه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي والتمريضي على هذا الجهد المتميز، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مدير المستشفى الدكتور شريف حسني الحلو في دعم الأداء وتهيئة بيئة عمل تساعد على تقديم خدمة طبية متطورة للمواطنين.