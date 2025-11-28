السيطرة على حريق شقة سكنية في برج من 13 طابقًا ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع في برج القاضي المكوّن من 13 طابقًا بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، اليوم الجمعة، وتمكّنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة عليه.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ودُفِعت بسيارات الإطفاء للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

نجحت القوات في احتواء الحريق وإخماده بالكامل، كما جرى تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وتواصل الجهات المختصة حصر الخسائر المادية ومعاينة موقع الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق، فيما تتخذ الأجهزة الأمنية بالقليوبية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.