بالصور.. تطعيم 87% من الأطفال ضد الحصبة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

11:44 ص 28/11/2025
    فرق متنقلة للتطعيم ضد الحصبة في اسوان
    تطعيم تلاميذ مدارس أسوان ضد الحصبة
    تطعيم الأطفال السودانين
    تطعيم طفل ضد الحصبة فى حملة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي تنظمها مديرية الشؤون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. تستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن 9 أشهر وحتى 12 عامًا على مستوى المحافظة، وتستمر حتى 4 ديسمبر القادم.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة نجحت حتى الآن في تطعيم 490 ألفًا و907 أطفال بنسبة 87% من المستهدفين، بينهم 4 آلاف طفل أجنبي ووافد.

وأضاف أبو المجد أن الحملة تستهدف تطعيم 566 ألفًا و809 أطفال على مستوى محافظة أسوان، من خلال 504 فرق طبية متحركة، بالإضافة إلى فرق مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الحملة نجحت بفضل جهود أخصائيي الصحة العامة والمراقبين الصحيين الذين ساهموا في الإعداد والتنفيذ والإشراف على سير الحملة.

