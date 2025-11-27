الطب البيطري بالقليوبية بعد فحص سوق الغزاوية: لم نرصد أي أمراض وبائية

نفّذت وحدة الوبائيات بمديرية الطب البيطري بالقليوبية اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025، أعمال التقصّي النشط بسوق الغزاوية بمركز طوخ، وذلك للوقوف على الوضع الوبائي داخل السوق ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات المعروضة.

وأكد الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، أن نتائج الفحص الميداني لم تُسجّل أي أعراض مرضية وبائية ظاهرة بين الحيوانات، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية التحصين الدوري والالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وجاء تنفيذ أعمال التقصي بتوجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار خطة المديرية لتعزيز منظومة الترصد الوبائي داخل الأسواق والمزارع.

وخلال أعمال اللجنة، تم جمع البيانات ميدانيًا عبر مقابلات مباشرة مع المربين وأصحاب الحيوانات وسائقي نقل الماشية، كما جرى تقديم الإرشاد البيطري حول أهمية الالتزام بالتحصينات الدورية ضمن الحملات القومية، وشرح مخاطر الامتناع عن التحصين وتأثيره على سلامة القطيع.

كما أكدت اللجنة على ضرورة عزل الحيوانات المصابة أو المشتراة حديثًا قبل ضمّها إلى القطيع، حمايةً للمزارع من انتقال أي أمراض وبائية محتملة.

واختتم الدكتور شمس الدين، تصريحه بالتأكيد على أن استمرار أعمال التقصي الإكلينيكي داخل الأسواق يمثل خط الدفاع الأول في منظومة الرصد الوبائي، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين المربين والأطباء البيطريين للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية بالمحافظة.