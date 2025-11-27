ولادة عجل جاموس برأسين في قرية ببني سويف -صور

شهدت قرية تلت التابعة لمركز الفشن محافظة بني سويف، ولادة عجل جاموس يحمل رأسين كاملين متصلين بجسم واحد، ما أثار حالة من الجدل والدهشة بين الأهالي، ودفع الأطباء البيطريين إلى التدخل لفحص وتشخيص هذه الحالة النادرة.



يقول الدكتور نجيب خطيب الطبيب بمعهد البحوث والمشرف على الولادة، إن الحالة تُعرف طبيًا باسم تعدد الرأس (Dicephaly)، وهي ظاهرة تحدث نتيجة خلل في تكوين الجنين أثناء مراحل الحمل الأولى.



وأوضح الطبيب أن العجل وُلد برأسين متصلين بجسم واحد، مع وجود أعضاء حيوية مشتركة، وهو ما يجعل فرص بقائه على قيد الحياة ضعيفة للغاية بسبب صعوبة التنفس والتغذية والحركة.



و أوضحت الدكتورة أميرة الكومي أمين عام نقابة الأطباء البيطريين بالمحافظة، أن تلك التشوهات ترجع إلى عدة عوامل محتملة، منها:خلل جيني أثناء انقسام الخلايا الجنينية، وتعرض الأم لعوامل بيئية مؤثرة خلال الحمل، أو نقص أو خلل في التغذية، كذلك إصابات فيروسية أو طفيليات خلال فترة الحمل.



وأشارت إلى أن هذه الحالات نادرة جدًا، وأن نسبة بقائها على قيد الحياة لا تتجاوز ساعات أو أيام في معظم الحالات المسجلة عالميًا.







