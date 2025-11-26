أزال حي غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الأجزاء الخطرة والمعلقة بعقار شارع السعادة المنهار جزئيًا بمنطقة كرموز، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم طفلتين، وإنقاذ اثنين آخرين.

احتجاز سكان بعقار بشارع النيل

تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انهيار أسقف العقار رقم 41 شارع السعادة متفرع من شارع النيل، ووجود أشخاص عالقين، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بكرموز

وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم سنة 2018 لم ينفذ من قبل السكان، تقطنه 5 أسر، وانهيار أسقف العقار من الداخل، وإنقاذ 5 أشخاص، بينهم طفلتين ومسنة مصابين، جرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

المحافظ ومدير الأمن في موقع الحادث

وانتقل إلى موقع الانهيار كل من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، لمتابعة جهود إنقاذ السكان، فيما جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.