15 مصابا في حادث مروع بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:18 م 26/11/2025

أرشيفية- انقلاب ميكروباص

أصيب 15 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بجوار محور أبوشوشة في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتلقي بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب ميكروباص في نطاق مركز أبوتشت، وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين مبدئيًا إصابة 15 شخصًا.


وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

