انتخابات البرلمان 2025.. الحصر العددي للدائرة الثالثة في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس في محافظة كفر الشيخ، الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وتبين من الحصر العددي حصول يونس عبدالرازق على 37607 أصوات، فيما حصل عزت عبد الرحمن على 30559 صوتًا، وأحمد رجب الشافعي على 29053 صوتًا، وأحمد علاء جعفر، مرشح حزب مستقبل وطن على 23700 صوت.

ووفق ذلك سوف تجرى الإعادة بين المرشحين الأربعة في الموعد المحدد لإجراء انتخابات الإعادة طبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص وحدها بإعلان نتائج الانتخابات.