حبس نجل مرشح حطم صندوق اقتراع في الدقهلية 4 أيام

الدقهلية - رامي محمود:

قررت نيابة بلقاس الجزئية، تحت إشراف المحامي العام لنيابة شمال المنصورة، حبس "إسلام علي عبد الحميد" (نجل مرشح بالدائرة الثالثة) 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باقتحام لجنة انتخابية بمركز الستاموني وتحطيم صندوق الاقتراع.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحفظت على المتهم داخل اللجنة رقم 78، عقب تلقي مذكرة من القاضي المشرف تفيد بقميه ببعثرة محتويات الصندوق وإلقاء البطاقات على الأرض، فحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأحالته للنيابة التي أصدرت قرارها.

وجاء القرار بالتزامن مع إغلاق باب التصويت في التاسعة مساءً بجميع لجان الدقهلية البالغ عددها 795 لجنة، وبدء عمليات الفرز لحسم المنافسة على 38 مقعدًا بالمحافظة.