السجن 15 عامًا لشاب ابتز طالبة ودفعها لمحاولة الانتحار

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، بالسجن غيابيًا 15 عامًا على عبد الله ف.ج، 24 عامًا، عاطل، مقيم كفر الدوار، على خلفية ابتزازه طالبة بالصف الثاني الثانوي، ما دفعها إلى محاولة إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الثالث أعلى منزلها.

وأوضحت المحكمة أن الطالبة، 17 عامًا، لم تتوقع أن تتحول حياتها إلى جحيم عقب مكالمة هاتفية أجرتها صديقة لها مع المتهم على هاتفها، فسجل المتهم رقم المجني عليها وبدأ يطاردها بسيل من الاتصالات مدعيًا رغبته في التقدم لخطبتها، ولما اكتشفت سوء سلوكه ابتعدت عنه.

ودخل المتهم إلى صفحتها على موقع فيسبوك، واستولى على صور شخصية لها، وهدد بتركيبها على صور فاضحة وإرسالها إلى والدها، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما لم ترسل له مبالغ مالية وصورًا جديدة، قبل أن يزيد من تهديداته بقوله إنه "ليس لها إلا طريق واحد ينقذها من الفضيحة وهو الموت".

وتحت وطأة الضغط، ألقت المجني عليها نفسها من الطابق الثالث، فأصيبت بكسور بالغة استدعت تدخلًا جراحيًا وتثبيتًا داخليًا بالشرائح والمسامير. وجرى تتبع الهاتف المستخدم في جريمة التهديد والابتزاز بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذين توصلوا إلى هوية المتهم الهارب. وبإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات، صدر الحكم الغيابي بمعاقبته بالسجن 15 عامًا.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الجرائم تهدد كيان الأسرة، وأن وسائل التقنية الحديثة وُجدت للتقدم لا للابتزاز والتهديد، داعية المشرع إلى التدخل بتشريع يُشدد العقوبة إذا دفع التهديد المجني عليها إلى محاولة الانتحار.