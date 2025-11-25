الخطوبة اتفشكلت.. مقتل شاب وإصابة والده بسبب خلاف على الشبكة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه وأصيب والده، جراء إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاههما بمنطقة البر الغربي بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى والمصاب بالمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من المستشفى بوصول "حماده أشرف ابراهيم محمد أبوزيد ٢٣ عامًا، جثة هامدة، وإصابة والده بطلق خرطوش".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى المستشفى، وتبين وقوع مشاجرة بين طرف أول شخص يبلغ من العمر 33 عاما، وطرف ثان المتوفى ووالده المصاب بمنطقة البر الغربي، نتيجة فسخ خطوبة المتوفي من ابنة عم المتهم، ووجود خلاف على الشبكة، وقيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزته بمنطقة البر الغربي بقرية بشلا .

جرى ابداع جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب لتلقي العلاج بمستشفى ميت غمر العام .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.