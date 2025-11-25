بالصور- أجواء تنظيمية وإقبال واسع بانتخابات النواب في القليوبية

شهدت لجان محافظة القليوبية وشبين القناطر صباح اليوم، توافدًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء تنظيمية هادئة وتواجد أمني مكثف لتأمين اللجان وتسهيل حركة الناخبين.



في قليوب، تركزت العملية الانتخابية في مدارس مثل طنان الثانوية بنين، حيث تابع المواطنون عملية التصويت في أجواء من الانضباط والهدوء، مع استمرار عمل غرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو شكاوى.



وأكد محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام دون تسجيل أي معوقات.



وفي شبين القناطر، شهدت لجنة مدرسة الأحراز الابتدائية المشتركة إقبالًا كثيفًا من الناخبين منذ الساعات الأولى للصباح، وسط تواجد أمني لتأمين محيط المدرسة وتسهيل حركة الدخول والخروج، مع توفير الخدمات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة.



وتستمر اللجان في استقبال المواطنين حتى ساعات المساء، في إطار حرص الدولة على تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم، مع الحفاظ على تنظيم وسلاسة العملية الانتخابية في مختلف اللجان بالمحافظات.