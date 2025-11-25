مسيرات للعاملين بتعليم جنوب سيناء للمشاركة في انتخابات النواب

إطلاق حملة "16 يومًا" لمناهضة العنف ضد المرأة بقنا (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم العاملون في التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، مسيرات حاشدة في كافة مدن المحافظة، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد حضاري يعكس الوعي السياسي بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

واتجهت هذه المسيرات نحو اللجان الانتخابية بكل مدينة للإدلاء بأصوات المشاركين فيها داخل اللجان الانتخابية.

وأشاد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بحرص جميع العاملين بالتربية والتعليم على المشاركة في هذا العرس الإنتخابي، مؤكداً أن مشاركتهم الإيجابية تعكس حالة الوعي السياسي،وحرصهم على استقرار الوطن.

كما دعا الجميع للمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، وأن يختار كل ناخب المرشح الذي يرى أنه المناسب لهذا المنصب، مؤكدًا أن المديرية تقف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.

وتجري انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 15 لجنة فرعية بـ 15 مدرسة، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة طابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35766 ناخبًا بالدائرة الأولي، والتي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، و 67932 ناخبًا بالدائرة الثانية وتضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".

وتجري الانتخابات بجنوب سيناء على 4 مقاعد، بواقع 2 فردي ويتنافس عليهم 15 مرشحا بينهم 6 في الدائرة الأولى، و9 في الدائرة الثانية، ومقعدين للقائمة.