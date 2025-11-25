إعلان

وقف رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر

كتب : محمد محروس

10:47 ص 25/11/2025

رحلات البالون الطائر

قررت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، وقف رحلات البالون الطائر ومنعها من التحليق في سماء المدينة، وذلك بسبب زيادة سرعة الرياح وعدم استقرار الأحوال الجوية حرصًا على سلامة السائحين والعاملين في هذا القطاع.

وأوضح مصدر بقطاع البالون الطائر بالأقصر، أن قرار الإيقاف جاء بعد رصد أجهزة الرصد الجوي ارتفاعًا في سرعة الرياح عن المعدلات المسموح بها لإقلاع البالونات، حيث تجاوزت الحدود الآمنة للطيران المنخفض.

وأكد المصدر أن عمليات المتابعة الجوية مستمرة بشكل دوري، وسيتم السماح باستئناف الرحلات فور استقرار الأحوال الجوية وتراجع سرعة الرياح، مشيرًا إلى أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولويات الجهات المنظمة.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية في الأقصر، حيث تمنح الزائرين تجربة فريدة لمشاهدة معابد البر الغربي ومزارع النيل من ارتفاعات شاهقة، وتشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين من مختلف الجنسيات على مدار العام.

