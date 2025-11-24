إعلان

بعلم مصر.. مطران بورسعيد يدلي بصوته: المشاركة مسؤولية وطنية (صور)

كتب : طارق الرفاعي

06:14 م 24/11/2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:


أدلى الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم الإثنين، بلجنة مدرسة أم المؤمنين بشارع أوجيني، وسط وفد كنسي رفع أعلام مصر.


دعا المطران جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية قائلًا: "مصر تمر بمرحلة هامة.. خليك إيجابي وانزل شارك أيًا كان المرشح الذي تختاره، لتأتي الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين ومكانة الدولة أمام العالم".


وأكد الأنبا تادرس أن المشاركة واجب لا ينبغي التخلي عنه، مشيدًا بالوعي الوطني الذي تظهره بورسعيد عبر نزول كافة طوائف الشعب لصناديق الاقتراع.

