زغاريد وحماس أمام اللجان.. سيدة توجه رسالة للناخبين بالقليوبية (فيديو وصور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:49 م 24/11/2025
شهدت إحدى لجان التصويت بمنطقة شبرا الخيمة إقبالًا ملحوظًا من الناخبات، حيث حرصت إحدى السيدات على التعبير عن دعمها للدولة ومؤسساتها، مطلقة الزغاريد ومرددة: "تحيا مصر وجيش مصر وشرطتها.. وتحيا عبدالفتاح السيسي".

ودعت السيدة النساء إلى المشاركة في العملية الانتخابية دون تردد أو خوف، قائلة: "قولوا رأيكم وانتخبوا من ترونه صالحًا لكم، ومتخافوش من أي أحد"، مؤكدة على أهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الوطني.

الناخبين القليوبية لجان التصويت انتخابات مجلس النواب 2025

