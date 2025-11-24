زغاريد وحماس أمام اللجان.. سيدة توجه رسالة للناخبين بالقليوبية (فيديو وصور)
كتب : أسامة عبدالرحمن
شهدت إحدى لجان التصويت بمنطقة شبرا الخيمة إقبالًا ملحوظًا من الناخبات، حيث حرصت إحدى السيدات على التعبير عن دعمها للدولة ومؤسساتها، مطلقة الزغاريد ومرددة: "تحيا مصر وجيش مصر وشرطتها.. وتحيا عبدالفتاح السيسي".
ودعت السيدة النساء إلى المشاركة في العملية الانتخابية دون تردد أو خوف، قائلة: "قولوا رأيكم وانتخبوا من ترونه صالحًا لكم، ومتخافوش من أي أحد"، مؤكدة على أهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الوطني.