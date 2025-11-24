إعلان

انتخابات النواب 2025.. محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان بشرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

04:49 م 24/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    النحافظ داخل للجنة بشرم الشيخ
  • عرض 4 صورة
    المحافظ يتفقد لجنة حي النور
  • عرض 4 صورة
    المحافظ يتابع للجان بشرم الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

واصل اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولاته التفقدية للجان الانتخابية لمتابعة توافد وإقبال المواطنين على اللجان بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال 103,968 ناخبًا وناخبة في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتفقد المحافظ لجنة جيل أكتوبر الإعدادية بحي النور، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على توفير كافة الخدمات للناخبين، من مظلات ومناطق انتظار وكراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، بجانب جاهزية الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة لضمان سير عملية التصويت بسلاسة حتى ساعات المساء.

وشدد المحافظ على أهمية مشاركة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس مدى وعيهم وحرصهم على مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي واجب ومسؤولية وطنية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة الأمنية، لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مؤكدًا توافر جميع الإجراءات الاحترازية واللوجستية داخل وخارج اللجان لضمان تجربة انتخابية آمنة ومنظمة.

وتجري انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء في 15 لجنة فرعية موزعة على 15 مدرسة، بواقع: 5 لجان في مدينة طور سيناء، 3 لجان في شرم الشيخ، ولجنة في أبورديس، ولجنة في أبو زنيمة، ولجنتين في رأس سدر، ولجنة في سانت كاترين، ولجنتين في دهب، ولجنتين في نويبع، ولجنة في طابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103,698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35,766 ناخبًا بالدائرة الأولى التي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، و67,932 ناخبًا بالدائرة الثانية التي تضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء شرم الشيخ الجان الانتخابية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية