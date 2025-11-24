انتخابات النواب 2025.. محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان بشرم الشيخ (صور)

إضاءة مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي في حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

جنوب سيناء - رضا السيد:

واصل اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولاته التفقدية للجان الانتخابية لمتابعة توافد وإقبال المواطنين على اللجان بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال 103,968 ناخبًا وناخبة في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتفقد المحافظ لجنة جيل أكتوبر الإعدادية بحي النور، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على توفير كافة الخدمات للناخبين، من مظلات ومناطق انتظار وكراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، بجانب جاهزية الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة لضمان سير عملية التصويت بسلاسة حتى ساعات المساء.

وشدد المحافظ على أهمية مشاركة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس مدى وعيهم وحرصهم على مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي واجب ومسؤولية وطنية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة الأمنية، لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مؤكدًا توافر جميع الإجراءات الاحترازية واللوجستية داخل وخارج اللجان لضمان تجربة انتخابية آمنة ومنظمة.

وتجري انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء في 15 لجنة فرعية موزعة على 15 مدرسة، بواقع: 5 لجان في مدينة طور سيناء، 3 لجان في شرم الشيخ، ولجنة في أبورديس، ولجنة في أبو زنيمة، ولجنتين في رأس سدر، ولجنة في سانت كاترين، ولجنتين في دهب، ولجنتين في نويبع، ولجنة في طابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103,698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35,766 ناخبًا بالدائرة الأولى التي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، و67,932 ناخبًا بالدائرة الثانية التي تضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".