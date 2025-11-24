قدّمت السيدة وداد حسن الطوبجي، 80 عامًا، نموذجًا مُلهمًا لبساطة الحياة وعمق الانتماء، بعدما أصرت على الخروج والإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية، رغم كبر سنها وصعوبة حركتها.

وفي كلمات امتزجت بالصدق والحنين، قالت وداد إن حبها الكبير لمصر كان الدافع الأساسي لمشاركتها، مؤكدة أنها لم تتخلف يومًا عن المشاركة في أي استحقاق انتخابي، لأن "صوتها أمانة في رقبتها من أجل مصلحة الوطن".

وأضافت أنها تدعو دائمًا للشعب المصري بالعيش الكريم، موجّهة دعاءها للرئيس عبد الفتاح السيسي: "ربنا يحفظه ويرعاه، ويعمّ السلام في مصر، وتظل بلدنا فوق الجميع".

وختمت حديثها والدموع تلمع في عينيها، مشيرة إلى أنها فقدت زوجها وأبنائها جميعًا، ولم يبقَ لها سوى أحفادها الذين تحرص على رعايتهم. مؤكدة أن مشاركتها في الانتخابات جاءت من أجل مستقبلهم، فالمشاركة في اختيار النواب - كما تقول - حق أصيل لكل مواطن يسعى لبناء دولة قوية لأبنائه.