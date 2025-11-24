توجيهات عاجلة من محافظ الدقهلية فى اليوم الاول لانتخابات النواب

بالصور.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين ملاكي وأجرة بكفر الشيخ

الدقهلية- رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من التوجيهات التي من شأنها انتظام سير أعمال التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى المحافظة بـ10 دوائر انتخابية.

وشدد المحافظ خلال متابعته إتمام فتح اللجان من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام على توفير سيارات الإسعاف وتمركزها في نقاط قريبة من اللجان بحيث يسهل وصولها لأي مكان في حال حدوث أي طوارئ.

كما شدد على شركة المياه بالمتابعة على مدار الساعة لأي أعطال وإصلاحها على الفور،و شركة الكهرباء بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للجان الانتخابات، وتوفير مصادر كهرباء بديلة في حال انقطاعها.

ووجه المحافظ، جميع مسؤولي غرف العمليات الفرعية لأهمية الإبلاغ الفوري عن أي أحداث، لسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الأجهزة المختصة، مشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق والاتصالات فيما بين الجميع وبذل أقصى الجهود من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بمكانة الدقهلية وعراقة أهلها، وأن نثبت للعالم كله أننا بخير وأن يتابعوا معنا هذا العرس الديمقراطي.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لاحتياجات المواطنين في المراكز التكنولوجية وعدم تعطيل مصالح الناس، وتحقيق مطالبهم بالتوازي مع متابعة سير لجان الانتخابات وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين، موجها الشكر للسادة المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وجميع القائمين عليها.

ويتنافس على المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية 289 مرشحًا، لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي في 10 دوائر انتخابية ، بالإضافة إلى 17 مقعدًا للقائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، داخل 604 مدرسة، 45 معهد، 7 مراكز شباب 2 جمعية زراعية، و2 جمعية اهلية، ووحدة طب أسرة ووحدة محلية.

بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأن عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.