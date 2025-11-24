لاحقوا إسعاف والدتهم.. إصابة 3 أشخاص في حادث بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أُصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات، مساء الأحد، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وذلك أثناء محاولتهم اللحاق بسيارة إسعاف تقل والدتهم المريضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا بالواقعة، وكشفت التحريات اصطدام سيارة ملاكي يستقلها المصابون بعمود إنارة، نتيجة السرعة الزائدة أثناء تتبعهم سيارة الإسعاف للوصول خلف والدتهم إلى المستشفى.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارات إضافية إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "الكرنك الدولي" لتلقي العلاج، بينما رفعت إدارة المرور آثار الحادث لتسيير حركة السيارات على الكورنيش.