إعلان

لاحقوا إسعاف والدتهم.. إصابة 3 أشخاص في حادث بالأقصر

كتب : محمد محروس

12:06 ص 24/11/2025

اسعاف- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

أُصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات، مساء الأحد، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وذلك أثناء محاولتهم اللحاق بسيارة إسعاف تقل والدتهم المريضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا بالواقعة، وكشفت التحريات اصطدام سيارة ملاكي يستقلها المصابون بعمود إنارة، نتيجة السرعة الزائدة أثناء تتبعهم سيارة الإسعاف للوصول خلف والدتهم إلى المستشفى.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارات إضافية إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "الكرنك الدولي" لتلقي العلاج، بينما رفعت إدارة المرور آثار الحادث لتسيير حركة السيارات على الكورنيش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث سير كورنيش النيل مديرية أمن الأقصر مستشفى الكرنك الدولي إدارة المرور

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية