كشفت التحقيقات في واقعة تعدي طالب على زميله من ذوي الهمم داخل مدرسة كفر شكر الإعدادية بمحافظة القليوبية، أن الحادث وقع خلال الفترة الفاصلة بين الفترتين الصباحية والمسائية، مستغلًا هدوء المدرسة وخلوّها تقريبًا من الطلاب.

وأفادت التحقيقات بأن الطالب المجني عليه توجه مباشرة عقب الحادث إلى عدد من المدرسين وأبلغهم بما تعرض له، ليتم اتخاذ إجراء مبدئي بفصل الطالب المتهم لمدة أسبوع لحين استكمال فحص ملابسات الواقعة.

وتبين أن ولي أمر الطالب من ذوي الهمم حرر محضرًا رسميًا بمركز شرطة كفر شكر، مطالبًا بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالب المتهم.

وفور تلقي مديرية أمن القليوبية الإخطار الرسمي، انتقلت قوة من مركز كفر شكر إلى المدرسة، وتم ضبط الطالب المتهم، عمر خ. م، 15 عامًا بالصف الثاني الإعدادي، واقتياده لاستكمال التحقيقات وفقًا للقانون.

كما انتقل فريق من جهات التحقيق المختصة إلى المدرسة لمعاينة مكان وقوع الحادث وسؤال المسؤولين والعاملين لمعرفة تفاصيل ظروف الواقعة وكيفية حدوثها داخل المدرسة.

وتواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق أعمالها لكشف حقيقة الواقعة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية الطلاب والحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.