تناولن كيكة وكفتة ومحشي أثناء اليوم الدراسي.. تسمم 6 طالبات في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت 6 طالبات بمدرسة بنهو الثانوية الإلكترونية بنات بطهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، بتسمم عقب تناولهن طعام عبارة عن كيكة وكفتة ومحشي، أثناء اليوم الدراسي داخل المدرسة.

تلقت الأجهزة المختصة إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول كل من "هدير. أ" 17 عامًا وتقيم المراغة، "ميرهان. خ" 17 عامًا تقيم قرية بني هلال دائرة مركز شرطة المراغة، "نورهان. ا" 17 عامًا وتقيم قرية الطليحات دائرة مركز شرطة جهينة، "ياسمين. ا" 17 عامًا وتقيم قرية الشيخ شبل دائرة مركز شرطة المراغة، "مروة. أ" 17 عامًا وتقيم دائرة مركز شرطة المراغة، "علا. ع" 17 عامًا وتقيم دائرة مركز شرطة المراغة، وجميعهن طالبات بمدرسة بنهو الثانويه الإليكترونية بنات، مصابين بتسمم، ادعاء تناول طعام تم إحضاره معهن للمدرسة من منازلهن، عبارة عن كيكة ومحشي وكفتة، مما أدى إلى إصابتهن بتلبك معوي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتم إخطار مديرية التربية والتعليم.