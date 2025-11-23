مصرع شاب في انقلاب "كارو" بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، في حادث سير بقرية تابعة لمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع محمد زكي علي، 23 عامًا، إثر انقلاب عربة "كارو" بقرية "تنيدة" التابعة لمركز بلاط، وجرى نقل جثة المتوفي لمستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.