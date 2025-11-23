ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بالشرقية

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، نتائج القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1447 هجرية 2026 ميلادية، وذلك بعد إجراء عملية الاختيار عبر منظومة إلكترونية دقيقة تضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

ووجه المحافظ التهنئة إلى 450 مواطنًا ممن حالفهم الحظ وتم اختيارهم هذا العام، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

وأشاد الأشموني بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير وإدارة منظومة القرعة الإلكترونية، مؤكدًا أن التطبيق الرقمي ساهم في خروج الإجراءات بشكل منظم ودقيق، وبما يعزز ثقة المواطنين ويضمن تكافؤ الفرص. كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكدًا استمرار الجهود لتوفير فرص أكبر خلال المواسم المقبلة.

ودعا المحافظ الحجاج إلى الدعاء لمصر وشعبها خلال أدائهم المناسك، راجيًا لهم رحلة روحانية موفقة وتجربة إيمانية مميزة.