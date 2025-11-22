إعلان

طعنًا بسكين.. شاب يقتل شقيقه ويصيب زوجته بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:59 م 22/11/2025

جريمة قتل - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، طعنًا بسكين على يد شقيقه، فيما أصيبت زوجته بجرح نافذ بالصدر، إثر اعتداء وقع خلال مشاجرة بسبب خلافات على الميراث في عزبة الرمزية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة الدلنجات إخطارًا بنشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب خلافات على الميراث، أسفرت عن مقتل أحدهما وإصابة زوجته بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم.

وانتقل فريق من المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وفاة عماد حمدي راتب، 25 عامًا، مقيم بعزبة الركوة التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين، متأثرًا بعدة طعنات نافذة بأنحاء الجسم، بينما أصيبت سيدة سعد صابر، 23 عامًا، بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة نتيجة المشاجرة.

نُقلت المصابة إلى المستشفى العام، وأودعت جثة الزوج ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وجرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة محافظة البحيرة جريمة قتل طعن بسكين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا