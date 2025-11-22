طعنًا بسكين.. شاب يقتل شقيقه ويصيب زوجته بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، طعنًا بسكين على يد شقيقه، فيما أصيبت زوجته بجرح نافذ بالصدر، إثر اعتداء وقع خلال مشاجرة بسبب خلافات على الميراث في عزبة الرمزية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة الدلنجات إخطارًا بنشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب خلافات على الميراث، أسفرت عن مقتل أحدهما وإصابة زوجته بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم.

وانتقل فريق من المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وفاة عماد حمدي راتب، 25 عامًا، مقيم بعزبة الركوة التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين، متأثرًا بعدة طعنات نافذة بأنحاء الجسم، بينما أصيبت سيدة سعد صابر، 23 عامًا، بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة نتيجة المشاجرة.

نُقلت المصابة إلى المستشفى العام، وأودعت جثة الزوج ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وجرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.