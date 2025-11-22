تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)

شهادة الأخصائية الاجتماعية تكشف تاريخًا مضطربًا لمرتكب جريمة المنشار

شهدت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين في قضية تزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وخلال الجلسة، أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم. وعندما سُئل رمضان صبحي عن عمله، أجاب أمام هيئة المحكمة: "لاعب كرة قدم".

وأمرت المحكمة بإيداع اللاعب داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة أسوة بباقي المتهمين، ثم استمعت لطلبات الدفاع، حيث طلب محامو المتهم الأول والثاني تأجيل الجلسة للاستعداد والمرافعة.

وجاء انعقاد الجلسة تنفيذًا لقرار سابق بضبط وإحضار المتهم الرابع، مع إلزام محامي رمضان صبحي بالحضور الشخصي لموكله.

وتشكلت هيئة المحكمة من المستشار طه إبراهيم عبد العزيز رئيسًا، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، أحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وأمانة سر عامر علي.

وتعود بداية القضية إلى إحالة نيابة جنوب الجيزة الكلية اللاعب رمضان صبحي وآخرين للمحاكمة بعد اتهامهم بالتزوير داخل المعهد، حيث أخلت النيابة سبيل رمضان صبحي بكفالة 100 ألف جنيه، واستدعت المتهم الذي أدى الامتحان بدلًا منه لمواجهته خلال التحقيقات.

