نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض من جلطة بالمخ في السنبلاوين

الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية في إنقاذ مريض كان يعاني من سكتة دماغية نتيجة جلطة حادة في شرايين المخ.

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالارتقاء بمستوى الجراحات التخصصية الخطرة داخل المستشفيات العامة، واستمرارًا لجهود تطوير خدمات جراحة الأوعية الدموية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المريض تم حجزه فور وصوله إلى المستشفى بعد ظهور أعراض جلطة بالمخ، وكشفت الفحوصات العاجلة، ومنها إجراء دوبلر على شرايين الرقبة، عن وجود سدة شريانية (Carotid Plaques) مع انسداد بنسبة 70% في الشريان السباتي المغذي للمخ على الجانب الأيمن. وأكد أن الحالة كانت تحتاج لتدخل جراحي سريع لإنقاذ حياة المريض وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، أنه خلال أقل من 24 ساعة تم تجهيز المريض للعملية، مع اتخاذ قرار بإجراء الجراحة تحت تخدير موضعي نظرًا لخطورة التخدير الكلي على حالته الصحية.

وتمت الجراحة بنجاح من خلال استكشاف الشريان السباتي وإزالة السدة الشريانية المسببة للجلطة الدماغية، في عملية لم تتجاوز ساعة واحدة فقط، وهو وقت قياسي لهذا النوع من التدخلات الدقيقة.

وضم الفريق الطبي كلًا من: الدكتور أحمد خالد – استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد أكرم – أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور عادل موافي – استشاري التخدير، والطاهرة عوض – تمريض العمليات.

وجرى نقل المريض إلى وحدة المخ والأعصاب لاستكمال المتابعة الطبية وتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.

ووجّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر للفريق الطبي والتمريضي بمستشفى السنبلاوين العام، ولإدارة المستشفى برئاسة الدكتور أحمد، مشيدًا بجهودهم في تحقيق إنجاز جديد يضاف لتطوير الخدمة الطبية داخل المحافظة.