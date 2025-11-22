بعد اختفائه لساعات.. العثور على طفل غارق في ترعة بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

عثر أهالي قرية غمرين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، على طفل يبلغ من العمر 10 أعوام جثة هامدة داخل إحدى الترع المارة بالقرية، بعد اختفائه لساعات.

وبادر الأهالي بإبلاغ الجهات المعنية، وانتقلت قوة من مركز شرطة منوف إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة ورفع التفاصيل اللازمة، كما جرى نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح عدد من الأهالي أن الحادث تسبب في حالة حزن شديدة داخل القرية، خاصة أن الطفل كان معروفًا بحسن الخلق والهدوء، داعين له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة لتحديد ملابسات سقوط الطفل وظروف الحادث.