انتحار فتاة بقرص حفظ الغلال في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا حياتها بتناول قرص حفظ الغلال السام داخل منزل أسرتها بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، نتيجة معاناتها من حالة نفسية سيئة وخلافات أسرية.

وتلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول أسماء ش جثة هامدة عن طريق أسرتها.

وأظهرت التحريات الأولية أن الفتاة تناولت قرص حفظ الغلال السام، بسبب مرورها بحالة نفسية صعبة نتيجة الخلافات الأسرية.

جرى إيداع الجثة في مشرحة مستشفى طهطا العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

ويعمل الجهاز الحكومي على تقديم الدعم النفسي للمرضى من خلال عدة خطوط ساخنة لتلقي الاستفسارات والدعم النفسي، أبرزها:

الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان: 08008880700 – 0220816831 (على مدار اليوم).

الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر الكبرى، ومن يقدمه ليس كافرًا، ويجب التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه، مع ضرورة التوعية بعدم إيجاد مبررات أو خلق حالة تعاطف غير صحي مع الانتحار.