"كان رايح شغله".. مصرع شاب من عرب الرمل أسفل عجلات القطار بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعدما صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرية، فيما تم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوقوع الحادث، الذي أسفر عن مصرع محمود ط. ف، 28 عامًا، متزوج وأب لطفلة، أثناء توجهه إلى عمله.

وانتقلت قوة من المركز إلى موقع الحادث لمعاينة المكان وسماع أقوال الشهود، كما نُقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.