بالصور- تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، عن تحصين 229,914 رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والسلالة الجديدة "SAT1". وتستهدف الحملة جميع قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى أسواق الماشية في كافة المناطق.

وشدد المحافظ على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لدعم حملات التحصين وتوعية المربين بأهميتها، حفاظًا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. كما أكد أن الدولة تبذل جهودًا مستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر عبر برامج التحصين الدورية وتوفير جميع اللقاحات المطلوبة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تشمل جميع الأبقار والجاموس في المراكز والقرى والعزب والكفور، إضافة إلى الأسواق والكمائن الحدودية.

وأضاف "السباعي" أن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بشكل دوري بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تنفذ لجان الإرشاد حملات توعية للوقاية من الأمراض الوبائية، مناشدًا مربي الماشية وأصحاب المزارع بالتعاون مع الحملات والالتزام بمواعيد التحصين.