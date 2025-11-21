الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار عمل المعرض الدائم للسلع الغذائية يوميًا حتى ساعات الليل أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين، لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تلائم دخول الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يقدم تخفيضات على أسعار السلع المختلفة تصل إلى أكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، ومنفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضمن جهود توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية والتوسع في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

وأضاف المحافظ أن المعرض يوفر تخفيضات على البيض الأبيض والأحمر بسعر 100 جنيه للطبق، وتتراوح أسعار الأسماك بين 40 و100 جنيه، إلى جانب عروض مميزة على الزيوت والسكر والأرز، بهدف تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم في خفض الأسعار بالأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

وتتم متابعة المعرض من قبل الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة ونوابه، بالإضافة إلى علي حسن، وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لضمان متابعة حركة البيع والتداول وضبط الأسعار.