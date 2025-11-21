إعلان

إصابة 4 أشخاص ‬في تصادم ثلاث سيارات وموتوسيكل بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

12:54 م 21/11/2025
اصطدمت ثلاث سيارات مع موتوسيكل على طريق البرانية طليا بمركز أشمون في محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتضرر عمود كهرباء وسور جانبي، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة مؤقتًا.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ من مركز شرطة أشمون، وكشفت المعاينة عن إصابة أربعة مواطنين نتيجة التصادم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

