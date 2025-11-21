3 منشآت طبية بجنوب سيناء تحصد الاعتماد الدولي لجودة الخدمات الصحية

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء عن حصول مستشفى مركز الفيروز الطبي على الاعتماد الكامل، ووحدتَي طب أسرة "وادي الطر" و"طابا" على الاعتماد المبدئي لجودة الخدمات الطبية، وذلك وفقًا لمعايير GAHAR المعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua EEA.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بالمحافظة، إن مستشفى مركز الفيروز الطبي حصل على الاعتماد الكامل بعد استيفاء جميع متطلبات الجودة والحوكمة الإكلينيكية وسلامة المرضى، بينما حصلت وحدتا طب أسرة وادي الطر وطابا على الاعتماد المبدئي.

وأشار مدير فرع الهيئة بالمحافظة إلى أن هذا الاعتماد يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية وجميع الجهات المعنية بأبناء سيناء من خلال تطوير وتحسين الخدمات الطبية التي تصل إلى الوديان والتجمعات البدوية في عمق الصحراء.

وأكد مدير الفرع، في تصريح اليوم، أن حصول هذه المنشآت الطبية على الاعتماد جاء عقب تقييم دقيق وشامل للخدمات الطبية المقدمة بها، واستيفاء متطلبات الجودة وسلامة المرضى، والاطلاع على ملفات رضا المنتفعين من الخدمات داخلها، موضحًا أن هيئة الاعتماد تؤدي دورًا مهمًا كجهة تنظيمية ورقابية مستقلة مسؤولة عن ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية والسعي نحو التحسين المستمر، بما يعزز ثقة المواطنين في المنشآت الطبية.

وأوضح مدير الفرع أن جميع المنشآت الطبية التابعة لفرع الهيئة على مستوى المحافظة تسعى إلى تقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى مستويات الجودة، مع توفير جميع التخصصات الطبية التي يوجد بها عجز، بما يسهم في التسهيل على المواطنين ورفع معاناة السفر إلى المحافظات الأخرى.