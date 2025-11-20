إعلان

ضربها والدها حتى الموت.. عرض جثة الطفلة نعمة على الطب الشرعي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:28 م 20/11/2025

الطفلة نعمة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت النيابة العامة بمركز رشيد في محافظة البحيرة، عرض جثة الطفلة نعمة.إ.ر.ص، المقتولة على يدها والدها، على الطب الشرعى بدمنهور لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، ودفن الجثمان بمعرفة أسرتها عقب الانتهاء من عملية التشريح.

كانت الطفلة، لفظت أنفاسها أمس الأربعاء، متأثرة بإصابتها بعدما تعدي عليها والدها بالضرب بعصا خشبية على رأسها أمام المارة، أمام مكتبة يمتلكها بمدينة رشيد في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بتلقيه إخطاراً من المستشفى العام بوصول نعمة إسلام رمضان صلاح، 15 عاما، طالبة بالصف الثاني الإعدادى، مقيمة بشارع مسجد الصمادى برشيد جثة هامدة.

بالانتقال والفحص وبسؤال شهود الواقعة، قرروا تعدي والد الطفلة عليها بالضرب أمام المكتبة التى يمتلكها بشارع مسجد الصمادي، بغرض تأديبها لرفضها العمل معاه داخل مكتبة يمتلكها، حيث انهال على رأسها بعصا خشبية أمام المارة حتى سقطت غارقة فى دمائها وتم نقلها المستشفى فى محاولة لإنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة رشيد من إلقاء القبض على الأب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

