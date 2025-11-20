تموين سوهاج: تحرير 430 مخالفة للمخابز وضبط مواد بترولية وسلع فاسدة

نفذت مديرية التموين فى سوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، حملات تموينية مكبرة مؤخرًا أسفرت عن تحرير 479 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، والمواد البترولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.



وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 430 مخالفة للمخابز البلدية، و 49 مخالفة في مجال الأسواق والمواد البترولية، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الاسعار، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية ".



وأشار إلى أبرز المضبوطات وهي : ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالمنشاة، وضبط 2.5 طن نشا وسكر مجهول المصدر بجرجا، واستيلاء مستودع دقيق على كمية قدرها 19.540 طن بمركز طما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين .



وفى السياق ذاته، شدد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.