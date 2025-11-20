محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب أسرة بجزيرة بهيج -صور

محافظ أسيوط يشهد ندوة حول مستقبل التوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي (صور)

بعد وفاته في الصباحية.. عروس المنيا تلحق بعريسها إثر اختناق بالغاز (صور)

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة طب الأسرة بجزيرة بهيج التابعة لقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب، في احتفالية شهدت حضور قيادات القطاع الصحي والتنفيذي بالمحافظة.



وتأتي الوحدة، المقامة على مساحة 1213 مترًا بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية للمنشآت الطبية وتوسيع مظلة الخدمات الصحية استعدادًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.



رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وعدد من قيادات مديرية الصحة، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل الوحدة عقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية.



مكونات الوحدة الجديدة



وتتكون الوحدة الجديدة من ثلاثة طوابق مجهزة وفق أحدث المواصفات الطبية، وتضم عيادة أسنان، ومعمل تحاليل، وصيدلية، وقسم استقبال وطوارئ، إضافة إلى مكتب لتسجيل المواليد والوفيات، وبرامج التطعيمات وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وصحة الطفل.



وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الفرق الطبية حول آليات العمل داخل الوحدة، واطلع على منظومة تقديم الخدمة التي تشمل الكشوفات وصرف العلاج واستقبال الطوارئ، مؤكداً ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتوفير بيئة خدمية مريحة، مشددًا على دعم المحافظة الكامل للمبادرات الوطنية في القطاع الصحي وتوفير الكوادر والمعدات لضمان استمرار تقديم خدمات عالية الجودة.



وأعرب اللواء هشام أبو النصر عن تقديره لجهود وزارة الصحة في تطوير المنشآت الطبية بالمحافظة، مؤكداً أن افتتاح الوحدة يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية بقرية جزيرة بهيج والمناطق المحيطة، مشددًا على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.