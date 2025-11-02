مصرع سيدة دهسًا على مطلع كوبري بركة السبع بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت سيدة في العقد الثالث من عمرها مصرعها، مساء اليوم الأحد، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة فرت هاربة، وذلك أثناء عبورها الطريق السريع أعلى مطلع كوبري بركة السبع بالمنوفية في اتجاه القاهرة.

كان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وتبين أن الضحية تدعى "مها.س.ا"، 30 عامًا، وتم نقل جثمانها إلى مستشفى بركة السبع.

وتواصل الجهات المختصة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن، وسط حالة من الحزن سادت بين أهالي المنطقة.