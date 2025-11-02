12 مصابا في انقلاب ميكروباص يقل عمالًا وموظفين بطريق السخنة

زراعة البحيرة تحذر: وقف "كارت الفلاح" لأصحاب هذه المخالفة فورًا

السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس- السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد بإصابة 12 راكبًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية لا سرينا، باتجاه السخنة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 7 سيارات من نقاط الارتكاز بخط السخنة.

وأفادت المعاينة بأن سيارة ميكروباص كانت في طريقها لأحد مواقع العمل بالسخنة يستقلها عمال وموظفون، انقلبت نتيجة للسرعة الزائدة ومحاولة السائق تفادي سيارة أخرى، ففقد السيطرة على عجلة القيادة.

وقال مصدر طبي إن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل 12 مصابًا تراوحت إصابتهم بين كسور في الأطراف وسحجات وكدمات، وخلج بالكتف وليس بينهم حالات خطيرة.