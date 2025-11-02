إعلان

12 مصابا في انقلاب ميكروباص يقل عمالًا وموظفين بطريق السخنة

كتب : حسام الدين أحمد

01:44 م 02/11/2025
  • عرض 4 صورة
    السيارة الميكروباص
    مؤخرة السيارة تهشمت في الحادث
    السيارة بموقع الحادث

السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس- السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد بإصابة 12 راكبًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية لا سرينا، باتجاه السخنة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 7 سيارات من نقاط الارتكاز بخط السخنة.

وأفادت المعاينة بأن سيارة ميكروباص كانت في طريقها لأحد مواقع العمل بالسخنة يستقلها عمال وموظفون، انقلبت نتيجة للسرعة الزائدة ومحاولة السائق تفادي سيارة أخرى، ففقد السيطرة على عجلة القيادة.

وقال مصدر طبي إن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل 12 مصابًا تراوحت إصابتهم بين كسور في الأطراف وسحجات وكدمات، وخلج بالكتف وليس بينهم حالات خطيرة.

