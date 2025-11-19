سقط في المصرف.. إصابة 4 أشخاص بانقلاب ميكروباص بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، إثر سقوط سيارة ميكروباص في مصرف ري على طريق منقباد بمركز أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص والمعاينة الأولية سقوط سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم "5817 ى ن ع" في ترعة الملاح على الطريق الزراعي بحري كمين الطرق، على بعد نحو كيلومتر واحد.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: شهاب الدين أحمد محمد (38 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، جوزيف أشرف نادي (32 عامًا) بكدمات بالجسم، هند محمود عبد الرحمن (32 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليسرى، أحمد حامد عمر (7 سنوات) بكدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.