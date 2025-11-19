القليوبية تستعد لانتخابات النواب 2025.. تجهيزات مكثفة وحياد كامل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، استعرض خلاله آخر الترتيبات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، المقررة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تجرى جولة الإعادة في 17 و18 ديسمبر.

وشارك في الاجتماع نائبة المحافظ الدكتورة إيمان ريان، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ في بداية اللقاء أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر على تجهيز المقار الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي للمشرفين عليها، مع توفير بيئة مريحة للناخبين. وشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتنسيق جهود جميع الجهات لضمان خروج العملية الانتخابية بأفضل شكل ممكن.

ووجه المحافظ بتفعيل غرف عمليات في كل جهة وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية غرف العمليات الفرعية. كما كلف لجان المتابعة بالتأكد من سلامة المقرات الانتخابية، وتقييم حالة المباني والإنارة ودورات المياه وتوافر المياه ومستلزمات النظافة، ومراجعة أماكن إقامة عناصر التأمين.

وتضمنت التوجيهات رفع كفاءة الشوارع المؤدية للجان الانتخابية وإزالة الإشغالات، ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس المستخدمة كمقار انتخابية، والتأكد من جاهزية الأبواب الخارجية، ووجود غرفة مؤمنة لحفظ صناديق الاقتراع، ومراجعة وسائل الإطفاء بالتعاون مع الحماية المدنية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونشر الأطقم الطبية داخل اللجان طوال فترة التصويت، مع تجهيز خطة للتأمين الطبي، وتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المقار الانتخابية لضمان سرعة التدخل عند الحاجة. كما وجه بتوفير أماكن انتظار لائقة، وممرات مهيأة للناخبين، وعمل مظلات وسرادقات، وتجهيز كراسٍ متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، بجانب تجهيز الصالات الرياضية حال استخدامها في العملية الانتخابية.

وشمل الاجتماع التنسيق مع قطاع الكهرباء لتأمين مولدات بديلة وتواجد فرق فنية على مدار الساعة، ومع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة أي أعطال محتملة، كما تم التأكيد على تكثيف التواجد المروري حول اللجان لتنظيم الحركة وتوفير نطاق آمن للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، دعا المحافظ أبناء القليوبية إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني يسهم في دعم المسار الديمقراطي وصناعة مستقبل الوطن.